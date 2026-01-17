Agli arresti domiciliari ruba sigarette in un locale di Salerno, arrestato dalla Polizia

Era agli arresti domiciliari e dopo essere evaso ieri mattina all’alba ha messo a segno un furto all’interno del “B-Est” sul lungomare Colombo a Salerno. Ha forzato l’ingresso del locale e ha portato via soltanto una trentina di pacchetti di sigarette.
L’uomo è stato identificato dalla Polizia attraverso l’esame dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, che hanno ripreso la dinamica dell’accaduto e anche il ladro. Più tardi è stato rintracciato e bloccato in possesso di una borsa contenente numerosi pacchetti di sigarette e di un piede di porco, utilizzato per forzare l’ingresso dell’esercizio commerciale.
