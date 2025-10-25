Agguato ad un giovane di Castellammare di Stabia, un arresto nel Salernitano

E’ stato arrestato a Salerno uno dei tre responsabili dell’episodio di violenza avvenuto lo scorso 30 luglio a Castellammare di Stabia (Napoli).
Qui un giovane fu bersaglio di un violento agguato. Un gruppo di persone aveva esploso quattro colpi di arma da fuoco contro un giovane stabiese. Nel tentativo disperato di sfuggire all’agguato, il ragazzo, a bordo della sua auto, era riuscito ad evitare gli spari ma, nella fuga, fu raggiunto e picchiato con calci, pugni e una mazza da baseball, riportando ferite gravi.
A circa tre mesi dal tentato omicidio, la Polizia ha concluso la prima fase delle indagini. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per tre persone. La misura cautelare è stata eseguita nei confronti di due dei soggetti indagati.
Uno degli aggressori è stato rintracciato e bloccato nella provincia di Salerno. L’uomo, una volta fermato, è stato condotto e recluso nel carcere di Salerno.
