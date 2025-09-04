Aggressioni al personale del Trasporto Pubblico Locale, incontro in Prefettura a Salerno

Si è svolto questa mattina, presso la Prefettura di Salerno, l’incontro per la riattivazione del Tavolo Tematico dedicato al contrasto delle aggressioni al personale del Trasporto Pubblico Locale, convocato dal Prefetto Esposito.
Alla riunione hanno preso parte le organizzazioni sindacali, le aziende di trasporto Sita Sud e Busitalia, le Forze dell’Ordine, la Regione Campania. E’ stato evidenziato un dato incoraggiante: le aggressioni al personale del Trasporto Pubblico Locale sono diminuite del 50% nel 2025 rispetto all’anno precedente, grazie a misure preventive e deterrenti, tra cui la dotazione di pettorine identificative per gli agenti verificatori.
Tuttavia, come sottolineato dal Prefetto e condiviso dai presenti, questo risultato non deve indurre ad abbassare la guardia, ma conferma che la direzione intrapresa è quella giusta.
Dal confronto sono emerse nuove misure tecnico–operative. come la proposta dell’ampliamento del raggio di azione dell’attuale videosorveglianza già presente sulla totalità del parco rotabile, sfruttando la loro presenza capillare sul territorio per monitorare aree a rischio e supportare le Forze dell’Ordine nel controllo dinamico della provincia. È stata accolta con favore la proposta sindacale di dotare il personale verificatore di dispositivi di registrazione frontale, già in uso in altri settori come quello sanitario, che consentono l’identificazione dell’aggressore e l’attivazione tempestiva delle procedure penali.
È stata inoltre ribadita la necessità di rafforzare la formazione del personale attraverso corsi per Agente di Polizia Amministrativa, già avviati da Sita Sud e in fase di attivazione anche presso Busitalia, che hanno dimostrato efficacia nella gestione non violenta di episodi critici. È stata confermata l’importanza della reportistica alle Forze dell’Ordine per individuare le aree più colpite e predisporre presidi mirati.
Le aziende si impegnano ad avviare una campagna di prevenzione e comunicazione, dotando gli autobus di messaggi vocali e video multilingua che informino l’utenza sulla presenza di sistemi di sorveglianza e sulle conseguenze penali di comportamenti aggressivi.
È stata inoltre segnalata la presenza di fermate prive di illuminazione pubblica, fattore che favorisce il verificarsi di reati. Le aziende effettueranno una ricognizione territoriale per individuare i punti critici e trasmettere un elenco dettagliato alla Prefettura, che interesserà i Comuni competenti per l’installazione dell’illuminazione.
