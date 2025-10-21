Aggressioni e abusivismo, la denuncia dei taxisti di Salerno. L’intervento di Gaetano Ricco

21/10/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Abusivismo, minacce da parte di clienti insolventi e, peggio, problemi di sicurezza legati alla richiesta di transfer in zone borderline. Sono alcune delle gravi problematiche sottolineate da Gaetano Ricco,  presidente del Cotasa-Claai-Radio Taxi Salerno.

Dunque, al centro delle preoccupazioni, due emergenze: l’abusivismo dilagante, con operatori mascherati da Noleggio Con Conducente non autorizzati che prelevano clienti in città e all’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi e del Cilento, e la mancanza di tutela per i tassisti, spesso vittime di aggressioni, mancati pagamenti e situazioni di rischio, soprattutto durante i turni notturni. La categoria chiede più controlli da parte delle forze dell’ordine e un impegno concreto per contrastare l’abusivismo e garantire la sicurezza del servizio pubblico da piazza.

A raccogliere l’allarme è l’assessore al commercio del Comune di Salerno, Dario Loffredo, che ritiene sia fondamentale intervenire subito per ripristinare trasparenza, legalità e sicurezza all’interno di un servizio fondamentale per i cittadini e i turisti. Loffredo si dichiara disponibile nel convocare un tavolo con le forze dell’ordine.

Questa mattina, ne abbiamo parlato in diretta con il presidente di Cotasa-Claai, Gaetano Ricco.
Gaetano Ricco su aggressioni a taxi e abusivismo
