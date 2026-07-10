Aggressioni a minori, individuati a Salerno i componenti di una baby gang

Individuati dai carabinieri i componenti di una banda giovanile responsabile di ripetute aggressioni ai danni di ragazzi minorenni. Le aggressioni si sono verificate dallo scorso mese di febbraio nella zona di Piazza della Libertà a Salerno.
I presunti autori sono 7 minori, di età compresa tra i 14 ei 15 anni, accusati a vario titolo di lesioni personale, percosse, atti di bullismo e detenzione abusiva di armi. Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura per i minorenni di Salerno, sono state avviate a seguito delle denunce presentate dai genitori delle giovani vittime, alcune delle quali hanno dovuto fare ricorso a cure mediche. Nel corso delle indagini sono stati trovati e sequestrati tirapugni e coltelli a serramanico con apertura a scatto. I minori sono stati sottoposti a interrogatorio. Interessati anche i competenti servizi sociali per lo svolgimento delle indagini familiari sui nuclei familiari coinvolti.
“La lotta alle baby gang – scrive il procuratore Frattini – costituisce una delle priorità di questo Ufficio, che continuerà a monitorare il fenomeno con il massimo impegno, garantendo risposte immediate a tutela dei cittadini. La Procura della Repubblica sottolinea l’allarmante gravità del fenomeno, caratterizzato da una totale assenza di motivazione se non la sopraffazione della vittima attraverso la forza del branco. L’intervento di questo Ufficio mira non solo a interrompere la catena di violenze e a garantire la sicurezza dei giovani della comunità ma ad avviare, anche con l’indispensabile supporto dei Servizi Sociali territoriali competenti, i necessari percorsi di recupero sociale e psicologico previsti dall’ordinamento minorile”.
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