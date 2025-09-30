Aggressione pronto soccorso Roccadaspide, arrestato l’autore. La riflessione con Tomasco (Nursind)

È stato identificato e arrestato dai carabinieri con le accuse di danneggiamento e aggressione l’uomo che domenica sera al pronto soccorso dell’ospedale di Roccadaspide è andato in escandescenza e ha rotto con un pugno il vetro del triage, procurandosi anche delle ferite. Ha colpito con un pugno anche un infermiere.
L’uomo sarebbe arrivato al Pronto Soccorso con il figlio minorenne che aveva riportato delle ferite in seguito ad un incidente stradale. I sanitari hanno fatto entrare il giovane paziente per medicarlo e curarlo, ma l’uomo, avrebbe insistito per entrare insieme al figlio, cosa non prevista dalle normative e, nonostante le rassicurazioni del personale ospedaliero, ha reagito in modo aggressivo tentando di prendere a schiaffi un’infermiera ed ha sferrato un colpo al volto di un altro infermiere, che ha riportato lesioni giudicate guaribili in tre giorni.
Questa mattina, di questo caso ma più in generale delle violenze nelle strutture sanitarie abbiamo parlato con il segretario provinciale del sindacato della sanità Nursind Salerno.
Biagio Tomasco su aggressione pronto soccorso
