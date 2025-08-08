Aggressione a Largo Campo, arrestati per tentato omicidio due connazionali della vittima

Ci sono volute poche ore, agli agenti della Squadra Mobile di Salerno per arrestare i due presunti responsabili dell’aggressione e ferimento ai danni di un connazionale, avvenuto in piazza Sedile del Campo, centro storico di Salerno.
Si tratta di due giovani connazionali della vittima. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, intorno alle 2,30, tra i tre sarebbe scoppiata una rissa culminata in un pestaggio con bottiglie rotte, pugni e calci. Sulla pavimentazione della piazza, sono ancora visibili macchie di sangue. La vittima, un trentenne, è stata soccorsa e trasferita al Ruggi di Salerno dov’è stata ricoverata in prognosi riservata con un taglio alla gola e fratture al naso e al volto.
I due presunti colpevoli sono stati arrestati per tentato omicidio ma anche per resistenza a pubblico ufficiale. Ora si cerca di capire la motivazione che ha fatto scattare la violenza.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.