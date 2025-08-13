Aggressione fisica e verbale al personale ferroviario e di pulizia nella stazione di Salerno

13/08/2025 Cronaca Nessun commento

Una pulitrice viaggiante, la Capo Servizi Treno e il Capotreno, a bordo di un treno fermo alla stazione di Salerno, sono stati vittime di una grave aggressione fisica e verbale.

Secondo quanto ricostruito, hanno subito pesanti insulti sessisti, minacce, spinte e tentativi di percosse da parte di un viaggiatore, che poi si è dileguato prima dell’arrivo della Polfer.

L’episodio ha determinato anche un ritardo del convoglio.

Dopo l’accaduto, la FILT CGIL Salerno chiede a Trenitalia, alle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia e alle istituzioni competenti l’attivazione di procedure di allerta rapida per consentire un intervento tempestivo delle forze dell’ordine, riducendo i tempi di risposta; campagne di sensibilizzazione pubblica contro le aggressioni al personale ferroviario e di pulizia, con sanzioni efficaci e certe per chi commette tali atti.

