Aggressione di Santo Stefano, Siano sentito dagli investigatori. “Pensavo di morire ma non so nemmeno perchè”

E’ stato sentito dai Carabinieri, anche se per pochi minuti viste le sue condizioni di salute, Carmine Siano, il sindaco del comune di Castiglione del Genovesi, brutalmente aggredito, sotto casa la sera del 26 dicembre.
L’amministratore 64enne ha ribadito di non avere assolutamente idea di chi possa averlo aggredito confermando di non aver avuto nessuna minaccia, nessun litigio e che nessun individuo sospetto, nelle ultime settimane, si è presentato al suo cospetto.”Pensavo di morire e non so nemmeno perchè”, avrebbe detto.
I Carabinieri intanto stanno lavorando alla ricerca degli elementi utili alle indagini. Si cerca di capire se ci possano essere collegamenti con un episodio, accaduto circa un mese fa, e raccontato dalla sorella del sindaco, ovvero il tentativo del furto di mezzi edili all’interno di un cantiere riconducibile alla famiglia.
