Aggressione Busitalia, i sindacati insistono. Dotare gli autisti di dash cam

Dopo l’ennesimo episodio, avvenuto ieri sera ad Angri, e che segue di appena sei giorni l’incontro in Prefettura del 4 settembre scorso e l’allerta formale inviata dalle scriventi Segreterie Provinciali a Regione Campania, ANAV, AGENS e al prefetto di Salerno, i sindacati lanciano nuovamente l’allarme sottolineando l’urgenza di tradurre in azioni concrete gli impegni assunti in sede istituzionale.
Filt-Cgil e Fit-Cisl denunciano l’insostenibile condizione di rischio a cui è quotidianamente esposto il personale viaggiante, ribadiscono la necessità immediata di dotare il personale di dispositivi di registrazione frontale (Dash Cam) come deterrente e strumento probatorio. Ma non solo.
Ne abbiamo parlato in diretta con il segretario Fit Cisl, Diego Corace.
