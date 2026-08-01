Aggressione ad un autista del trasporto pubblico, l’appello di Diego Corace (FIT-CISL Salerno)

Ancora un’aggressione ai danni di un autista del trasporto pubblico, l’ennesima di una lunga serie che riaccende il tema della sicurezza di chi ogni giorno è alla guida degli autobus.
L’ultimo episodio è avvenuto su un mezzo Busitalia nel Salernitano, dove un conducente è stato ferito da un passeggero dopo essersi rifiutato di effettuare una fermata fuori percorso.
Ne abbiamo parlato con il segretario provinciale della FIT-CISL Salerno, Diego Corace
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Corace su aggressione autobus
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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