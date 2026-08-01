Aggressione ad un autista del trasporto pubblico, l’appello di Diego Corace (FIT-CISL Salerno)

01/08/2026 Cronaca Nessun commento
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Ancora un’aggressione ai danni di un autista del trasporto pubblico, l’ennesima di una lunga serie che riaccende il tema della sicurezza di chi ogni giorno è alla guida degli autobus.

L’ultimo episodio è avvenuto su un mezzo Busitalia nel Salernitano, dove un conducente è stato ferito da un passeggero dopo essersi rifiutato di effettuare una fermata fuori percorso.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Ne abbiamo parlato con il segretario provinciale della FIT-CISL Salerno, Diego Corace
Ascolta
Corace su aggressione autobus
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Vito Sansone

Classe 1979, inizio la mia avventura nel giornalismo quando non ho ancora compiuto 18 anni, nel 1996, grazie ad una serie di articoli per il quotidiano “Cronache del Mezzogiorno. Giornalista pubblicista da giugno 2003, la collaborazione con Radio Alfa inizia a maggio 2010 e da allora sono la voce dal Golfo di Policastro e dai comuni dell’entroterra del Bussento.

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