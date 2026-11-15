Aggredito e ucciso a Milano, fermati due uomini per la morte del 92enne Nicola Luciano Re di Buccino

Arriva la svolta per la tragica morte di Nicola Luciano Re, pensionato 92enne originario di Buccino, deceduto a Milano dopo una violenta aggressione avvenuta durante una rapina, il 27 ottobre, nel suo appartamento di via Muratori, nel quartiere Porta Romana.
A soccorrere il padre era stata la figlia che si era recata da lui per fargli visita. Trasportato al Policlinico, l’uomo è morto il giorno successivo per le gravi ferite riportate. Inizialmente si era ipotizzata una caduta accidentale, ma l’autopsia ha fatto emergere che le lesioni craniche erano compatibili con una violenta aggressione.
I responsabili avrebbero utilizzato la tecnica del falso carabiniere, convincendo il 92enne a preparare gioielli e oggetti preziosi con il pretesto di un controllo. L’uomo avrebbe reagito e sarebbe stato colpito alla testa. Nelle ultime ore la Polizia ha fermato due uomini di nazionalità egiziana, accusati di rapina aggravata e omicidio. I funerali del 92enne si sono svolti il 30 ottobre a Buccino.
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