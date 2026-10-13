Aggredito e ferito a colpi di pistola ex assessore di Capaccio-Paestum. Il punto con La Città di Salerno

E’ il commercialista, già assessore al Comune di Capaccio-Paestum, Fabio Scariati, di 50 anni, l’uomo che ieri mattina è stato picchiato e poi ferito con un colpo d’arma da fuoco ad un ginocchio. L’aggressore ha anche dato fuoco alla sua auto.
Le condizioni del 50enne, ricoverato all’ospedale di Eboli, non destano preoccupazione. Il commercialista è stato trovato sotto choc a pochi passi dall’arenile da alcuni passanti attirati dall’auto in fiamme. I carabinieri lo hanno già ascoltato in ospedale: agli investigatori avrebbe riferito di non conoscere i suoi aggressori.
La notizia ha destato molto sconcerto nella città dei templi. Gli investigatori non tralasciano nessuna ipotesi. Questa mattina, ne abbiamo parlato con il collega Domenico Gramazio, del quotidiano La Città di Salerno.
Ascolta
Domenico Gramazio su ferimento ex assessore Capaccio
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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