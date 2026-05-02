Aggredita in casa ad Agropoli, bloccato e arrestato

02/05/2026 Cronaca Nessun commento
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È stato individuato e arrestato l’uomo che, nella notte, ad Agropoli, ha aggredito, in casa, una donna di 52 anni residente a Perdifumo, originaria dell’Est Europa. Dopo la colluttazione, si era dato alla fuga.

L’uomo, un 40enne, è stato bloccato allo svincolo di Agropoli Nord della Cilentana. La vettura è stata individuata grazie al Targa System in possesso della Polizia Municipale. Non si è fermato all’alt ma, poco dopo, è uscito fuori strada ed è stato bloccato. È stato trovato anche in possesso di un’arma da fuoco.

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La donna aggredita ha riportato ferite gravi alla testa, agli occhi e al collo. È stata trasportata in ospedale in condizioni serie. Non è in pericolo di vita.

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AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

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