Aggredita in casa ad Agropoli, bloccato e arrestato

È stato individuato e arrestato l’uomo che, nella notte, ad Agropoli, ha aggredito, in casa, una donna di 52 anni residente a Perdifumo, originaria dell’Est Europa. Dopo la colluttazione, si era dato alla fuga.
L’uomo, un 40enne, è stato bloccato allo svincolo di Agropoli Nord della Cilentana. La vettura è stata individuata grazie al Targa System in possesso della Polizia Municipale. Non si è fermato all’alt ma, poco dopo, è uscito fuori strada ed è stato bloccato. È stato trovato anche in possesso di un’arma da fuoco.
La donna aggredita ha riportato ferite gravi alla testa, agli occhi e al collo. È stata trasportata in ospedale in condizioni serie. Non è in pericolo di vita.
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