Aggredisce i sanitari del 118 ad Ascea durante un intervento di emergenza

Un’aggressione ai danni di un’equipe sanitaria del 118 si è verificata questa mattina nella frazione Stampella di Ascea, durante un intervento di emergenza.
A rendersi protagonista dell’episodio sarebbe stato il figlio della paziente soccorsa. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe rivolto pesanti offese ai soccorritori, arrivando poi ad ostacolare le operazioni e a danneggiare uno specchietto dell’ambulanza con un pugno.
Malgrado le minacce e il clima concitato, il personale ha concluso l’intervento, prestando regolarmente assistenza.
La segnalazione è stata trasmessa alle forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica e valutare eventuali profili di responsabilità.
