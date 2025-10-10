Aggredisce i sanitari del 118 ad Ascea durante un intervento di emergenza

10/10/2025 Cronaca Nessun commento
Un’aggressione ai danni di un’equipe sanitaria del 118 si è verificata questa mattina nella frazione Stampella di Ascea, durante un intervento di emergenza.

A rendersi protagonista dell’episodio sarebbe stato il figlio della paziente soccorsa. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe rivolto pesanti offese ai soccorritori, arrivando poi ad ostacolare le operazioni e a danneggiare uno specchietto dell’ambulanza con un pugno.

Malgrado le minacce e il clima concitato, il personale ha concluso l’intervento, prestando regolarmente assistenza.

La segnalazione è stata trasmessa alle forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica e valutare eventuali profili di responsabilità.

AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

