Aggredisce la ex compagna, arrestato 45enne di Salerno

È stato portato in carcere un uomo di 45 anni di Salerno, residente al quartiere Pastena, accusato di atti persecutori nei confronti della ex compagna.
I carabinieri, ieri sera, sono intervenuti dopo una chiamata da parte della donna che era stata raggiunta nella sua abitazione dall’ex convivente, aggredita e picchiata dall’uomo. La donna aveva già presentato denuncia qualche settimana fa, poi l’aveva ritirata dopo un incontro chiarificatore. L’uomo non ha accettato la fine della relazione.
Il 45enne è stato prima posto ai domiciliari ma, una volta a casa, ha iniziato a chiamare insistentemente la ex. È stato quindi rinchiuso in carcere.
