Aggredisce la ex compagna, arrestato 45enne di Salerno

28/08/2025 Cronaca Nessun commento

È stato portato in carcere un uomo di 45 anni di Salerno, residente al quartiere Pastena, accusato di atti persecutori nei confronti della ex compagna.

I carabinieri, ieri sera, sono intervenuti dopo una chiamata da parte della donna che era stata raggiunta nella sua abitazione dall’ex convivente, aggredita e picchiata dall’uomo. La donna aveva già presentato denuncia qualche settimana fa, poi l’aveva ritirata dopo un incontro chiarificatore. L’uomo non ha accettato la fine della relazione.

Il 45enne è stato prima posto ai domiciliari ma, una volta a casa, ha iniziato a chiamare insistentemente la ex. È stato quindi rinchiuso in carcere.

AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

