Aggredirono un volontario alla festa patronale a Battipaglia, quattro denunciati

13/08/2025 Cronaca Nessun commento

Sono state identificate e denunciate dalla Polizia quattro persone responsabili di un’aggressione avvenuta lo scorso 6 luglio durante la processione della Festa Patronale di Santa Maria della Speranza a Battipaglia.

L’episodio si era verificato quando un volontario della Protezione Civile era intervenuto in Piazza Tusciano dove aveva notato delle persone intente a far esplodere fuochi pirotecnici senza autorizzazione, in prossimità dei fedeli e delle abitazioni, creando una situazione di pericolo.

Quando il volontario aveva tentato di intervenire, era stato aggredito verbalmente e poi spintonato, cadendo rovinosamente a terra. L’aggressione gli aveva causato una lussazione della spalla con frattura scomposta e lesioni che avevano richiesto un intervento chirurgico.

Grazie alle indagini, la Polizia ha individuato i responsabili dell’accensione dei fuochi e dell’aggressione.

I quattro, tutti con precedenti penali, sono stati denunciati per i reati di accensione e esplosioni pericolose, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate.

L’autore materiale dell’aggressione è un tifoso del posto già sottoposto a DASPO.

AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

