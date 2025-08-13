Aggredirono un volontario alla festa patronale a Battipaglia, quattro denunciati

Sono state identificate e denunciate dalla Polizia quattro persone responsabili di un’aggressione avvenuta lo scorso 6 luglio durante la processione della Festa Patronale di Santa Maria della Speranza a Battipaglia.
L’episodio si era verificato quando un volontario della Protezione Civile era intervenuto in Piazza Tusciano dove aveva notato delle persone intente a far esplodere fuochi pirotecnici senza autorizzazione, in prossimità dei fedeli e delle abitazioni, creando una situazione di pericolo.
Quando il volontario aveva tentato di intervenire, era stato aggredito verbalmente e poi spintonato, cadendo rovinosamente a terra. L’aggressione gli aveva causato una lussazione della spalla con frattura scomposta e lesioni che avevano richiesto un intervento chirurgico.
Grazie alle indagini, la Polizia ha individuato i responsabili dell’accensione dei fuochi e dell’aggressione.
I quattro, tutti con precedenti penali, sono stati denunciati per i reati di accensione e esplosioni pericolose, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate.
L’autore materiale dell’aggressione è un tifoso del posto già sottoposto a DASPO.
