Agenti immobiliari, il salernitano Corrado Mirra eletto vice presidente nazionale FIAIP

C’è anche l’agente immobiliare salernitano Corrado Mirra tra i vice presidenti nazionali eletti nel corso del XVI Congresso Nazionale della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali svoltosi a Riccione. Maurizio Segalerba è invece il nuovo Presidente Nazionale della Federazione.
Innovazione nella continuità e una nuova visione per affrontare le sfide del futuro per tutta la categoria, sono state al centro della tre giorni nel corso della quale si è parlato di transizione green, intelligenza artificiale, politiche abitative, nuovi modelli di abitare in un mercato immobiliare che non smette di evolversi, oltre alle grandi sfide che gli agenti immobiliari professionali saranno chiamati ad affrontare nel futuro più prossimo.
Tra le sfide messe in campo dal nuovo Presidente Nazionale ci sarà “la transizione green con le ricadute della Direttiva Europea sulle Case Green che, al momento, è in una fase di evoluzione dopo un primo stop che c’è stato nello scorso anno”. Poi, un’altra sfida sarà sicuramente “l’evoluzione demografica e sociale che cambia la domanda abitativa e la crescente digitalizzazione nei processi, oltre al rischio di nuove forme di abusivismo nei confronti dell’agente immobiliare favorito dalle varie piattaforme online.
