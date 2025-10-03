Agenda Sud, alle scuole salernitane risorse per oltre 10 milioni di euro

L’Agenda Sud muove passi concreti nella direzione della riduzione dei divari territoriali. Con il decreto ministeriale firmato dal ministro dell’Istruzione e del Merito, sono stati destinati 10 milioni di euro alle scuole della provincia di Salerno, per rafforzare le competenze di base e contrastare dispersione scolastica e insuccesso formativo.
Le risorse, provenienti dal PNRR e dal Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021-2027, raggiungono sia gli istituti del primo ciclo che quelli del secondo ciclo. A Salerno, il PROFAGRI, l’Istituto “R. Virtuoso”, il Convitto Nazionale “T. Tasso” e il Galilei di Da Palo riceveranno ciascuno 150mila euro, per potenziare i percorsi didattici. Altri 150mila euro al Rea di Nocera Inferiore. Sono oltre quaranta gli istituti comprensivi del territorio, da Salerno città alla Costiera Amalfitana, dall’Agro Nocerino-Sarnese al Cilento e al Vallo di Diano, che beneficeranno di contributi variabili da 42mila a 122mila euro.
L’intervento, che si inserisce nella Missione 4 del PNRR dedicata all’istruzione e alla ricerca, ha una portata strategica: rafforzare il tempo scuola, ridurre la marginalità educativa, accompagnare i ragazzi verso il completamento degli studi e il conseguimento delle competenze fondamentali.
Questa mattina, ne abbiamo parlato con l’autore dell’articolo sul Mattino di Salerno, Gianluca Sollazzo.
