Affondamento della barca di Vassallo. Il nipote Andrea: “Escludo a prescindere il dolo”

Saranno completati in giornata, gli interventi per il recupero de “L’internazionale” il peschereccio appartenuto ad Angelo Vassallo, il sindaco pescatore ucciso nel 2010, che aveva fondato un’impresa ittica con il fratello Claudio.
L’imbarcazione era stata trovata alcuni giorni fa, all’alba, affondata nel porto di Acciaroli. La barca sarà tirata in secca e poi demolita. Lo ha fatto sapere Andrea Vassallo, nipote di Angelo e figlio di Claudio. Per quel che riguarda la causa dell’affondamento Andrea ribadisce di “escludere a prescindere che possa esserci stato un gesto volontario e doloso perché – ha detto – non posso pensare che ci siano persone capaci di fare questo”.
Per Andrea Vassallo, è probabile che l’affondamento sia da collegare ad una falla che si è aperta nello scafo dell’imbarcazione che ha ben 65 anni.
