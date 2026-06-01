Affluenza record per il Polo Fieristico M.M.T. in corso a Castellabate

E’ in corso fino a domani, in località Torretta a San Marco di Castellabate (Sa), la seconda edizione del Polo Fieristico M.M.T., organizzato dall’associazione Giovani Annunziata con il patrocinio del Comune di Castellabate.
Un evento che si conferma punto di riferimento per il comparto delle macchine movimento terra, dell’agricoltura e dell’edilizia.
Cuore della manifestazione, l’esposizione di macchine movimento terra e mezzi agricoli, affiancata da un campo prova dedicato e da test di abilità riservati a operatori qualificati, pensati per valorizzare competenze e professionalità del settore.
Tra le principali novità di questa seconda edizione, spazio anche all’esposizione di materiali edili e attrezzature da lavoro, con la partecipazione di realtà locali e aziende specializzate, a testimonianza di un comparto in continua evoluzione e sempre più integrato.
L’ingresso è gratuito e l’apertura è prevista a partire dalle 9.
Ne abbiamo parlato con Gerardo Iaconetti, segretario dell’associazione Giovani Annunziata
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polo fieristico
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