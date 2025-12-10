Aeroporto di Salerno, Easyjet cancella anche il volo per Malpensa da aprile 2026

Ancora una brutta tegola per l’aeroporto di Salerno.
Nonostante i dati positivi degli ultimi mesi, la compagnia aerea Easyjet ha annunciato la decisione di cancellare anche il collegamento con Milano Malpensa a partire dal 1 aprile 2026.
A renderlo noto è l’associazione FlySalerno attraverso i social. “Restiamo basiti di fronte a questa decisione – denuncia l’associazione – Sarebbe ora che il gestore chiarisca cosa sta succedendo”.
Sulla vicenda è intervenuto nuovamente il presidente di Federalberghi Antonio Ilardi che lancia un appello alle istituzioni: “Ora è chiaro a tutti ciò che diciamo da mesi. Esiste un caso Salerno. Regione Campania, Enti locali, Camera di Commercio battano un colpo e chiedano chiarimenti e soluzioni alla Gesac”.
