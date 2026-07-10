Aeroporto “Salerno-Costa d’Amalfi-Cilento”, sopralluogo di Piero De Luca e Luca Cascone

Un emendamento per consentire alla Regione Campania di esentare le compagnie aeree dall’addizionale comunale sui diritti d’imbarco, favorendo così la competitività e lo sviluppo del traffico sullo scalo di Salerno-Costa d’Amalfi.
Lo ha annunciato il segretario regionale campano del Partito Democratico, Piero De Luca, a margine del sopralluogo effettuato presso lo scalo insieme al presidente della commissione regionale Trasporti, Luca Cascone. L’obiettivo dell’emendamento è quello di sbloccare normativamente a livello nazionale una misura per la quale Palazzo Santa Lucia ha già previsto una copertura finanziaria di 1,7 milioni di euro per il prossimo triennio.
“La prossima settimana aprirà il nuovo terminal e siamo davanti a un’infrastruttura strategica per il Mezzogiorno: l’obiettivo comune deve essere quello di creare le migliori condizioni per accompagnare questo sviluppo e attrarre nuovi collegamenti” hanno dichiarato De Luca e Cascone a margine della visita.
Interviste all’on. Piero De Luca, segretario regionale del Partito Democratico, e all’on. Luca Cascone, presidente della IV Commissione Consiliare “Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti”
Ascolta
aeroporto
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.