Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi e Cilento, prossimo step i voli commerciali. Riflessioni con Antonio Costantino

18/08/2025 Economia, Primo Piano

L’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento sta vivendo un periodo di intensa attività con un flusso costante di passeggeri in arrivo e in partenza. Lo scalo, oltre ad essere punto di arrivo e partenza per turisti, è diventato crocevia di culture, idee e opportunità economiche.

L’aeroporto di Salerno funge anche da catalizzatore per nuovi investimenti, attirando l’attenzione di imprenditori e aziende che vedono in Salerno un luogo strategico. 

Il prossimo è importante step è l’attivazione dei voli commerciali che sarebbero molto strategici per l’export salernitano e non solo. Questa mattina, ne abbiamo parlato in diretta con l’imprenditore Antonio Costantino, presidente provinciale di Confagricoltura
