Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi e Cilento. Ferragosto sold out, i sindacati ringraziano i lavoratori

L’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento sta vivendo un periodo di intensa attività, in questi giorni, con un flusso costante di passeggeri in arrivo e in partenza.
In questo contesto, i sindacati di settore, Filt-Cgil e Fit-Cisl, hanno voluto esprimere un plauso a tutti i lavoratori di questa struttura, il cui impegno e la cui dedizione hanno reso possibile ciò che solo un anno fa era ancora un sogno.
La costruzione e l’ammodernamento dell’aeroporto non sono stati soltanto investimenti infrastrutturali, ma una vera e propria scommessa sul futuro del nostro territorio. Questo scalo, oltre ad essere punto di arrivo e partenza per turisti, è diventato crocevia di culture, idee e opportunità economiche. La professionalità dei dipendenti ha contribuito a creare un ambiente accogliente e funzionale, capace di rispondere alle esigenze di chi viaggia e di lasciare un’impronta positiva nella comunità locale.
“Abbiamo sempre sostenuto che le infrastrutture sono fondamentali per lo sviluppo socio-economico di una regione. L’aeroporto di Salerno non è solo un hub turistico, ma un motore per l’economia locale. La sua presenza funge da catalizzatore per nuovi investimenti, attirando l’attenzione di imprenditori e aziende che vedono in Salerno un luogo strategico. Collegamenti rapidi ed efficienti aprono le porte a opportunità che fino a poco tempo fa sembravano irraggiungibili. Abbiamo il dovere di vigilare e tutelare i diritti dei lavoratori protagonisti di questa crescita. Siamo consapevoli delle sfide che possono accompagnare uno sviluppo così rapido e ci impegniamo affinché l’espansione dell’aeroporto porti vantaggi non solo all’economia, ma anche garanzie e tutele per chi ogni giorno ne assicura il funzionamento. I lavoratori restano il cuore pulsante di questa infrastruttura”, scrivono.
