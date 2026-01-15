Aeroporto di Salerno, convocata riunione al Mit per il prossimo 20 gennaio

15/01/2026 Attualità, Economia, Primo Piano Nessun commento
Si terrà il prossimo 20 gennaio, presso il Ministero per le infrastrutture a Roma, un tavolo a cui parteciperanno le direzioni del ministero, con Enac e con Gesac la società che gestisce il trasporto aereo in Campania allo scopo di analizzare le criticità degli scali regionali. Nell’ambito dell’appuntamento, particolare attenzione sarà riservata all’aeroporto di Salerno.

Lo ha fatto sapere il sottosegretario Tullio Ferrante che ha dichiarato che nei trasporti, “la Campania sconta criticità che non nascono oggi, ma che nel tempo sono state affrontate in modo insufficiente. Per Ferrante che ha chiesto alla Regione Campania anche di dar vita a un tavolo che affronti le criticità dell ‘Eav in maniera strutturale, serve un cambio di passo. Con la nomina del nuovo assessore regionale ai Trasporti “ci aspettiamo un cambiamento concreto, non solo formale. Da parte nostra c’è piena disponibilità al confronto, ma ora servono scelte rapide e una visione chiara”.

Ersilia Gillio

