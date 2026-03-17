Aeroporto Salerno, bacchettata di Gesac contro Regione e Comuni. Il punto con La Città di Salerno

17/03/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Affondo di Gesac contro Regione e Comuni ieri in occasione dell’incontro alla Camera di Commercio di Salerno per presentare le nuove rotte previste all’aeroporto di Salerno dalla compagnia Aeroitalia.

La società di gestione dello scalo salernitano ha rivelato i conti economici dell’aeroporto Costa d’Amalfi e del Cilento, che registra una perdita di circa 6 milioni l’anno. Bacchettata, soprattutto a Regione e comuni, per non essere stati vicini in questa fase di start-up, chiedendo, d’oggi in poi, di remare assieme per il successo dello scalo salernitano.

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Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac, ha puntato il dito contro chi finora non ha collaborato, compreso il Consorzio aeroportuale di Salerno che detiene il 5% di Gesac, che però “non ha reinvestito un euro nelle promozione e nello sviluppo dello scalo degli utili distribuiti, che ammontano a diversi milioni di euro”, ha detto Barbieri.  Questa mattina, ne abbiamo parlato in diretta con il collega Tommaso Siani, direttore del quotidiano La Città di Salerno.
Ascolta
Tommaso Siani su affondo Gesac su aeroporto
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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