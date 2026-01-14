Aeroporto, il sindaco di Pontecagnano sollecita Gesac a investire di più. L’intervento su L’Ora della Sera

Il sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, interviene sull’aeroporto salernitano dopo le notizie relative alla sospensione o annullamento dei voli annunciati da alcune compagnie. Dalle pagine del quotidiano L’Ora della Sera, Lanzara si rivolge a Gesac, società di gestione dello scalo, chiedendo di fare la propria parte investendo sullo scalo.
“Un gestore privato – ha detto il primo cittadino di Pontecagnano – ora deve dimostrare forza, coraggio e capacità di investire sull’aeroporto. Basta pensare che i finanziamenti pubblici debbano arrivare a pioggia”. Lanzara ha rimarcato lo sforzo fatto finora da Stato, Regione Campania e Comuni.
Questa mattina ne abbiamo parlato con il collega Andrea Pellegrino, direttore de L’Ora della Sera.
