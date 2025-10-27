Aeroporto, Filt Cgil: “Nessuna difficoltà, la crescita continua” 

La Filt Cgil chiarisce i dubbi sorti negli ultimi giorni circa presunte difficoltà operative presso l’aeroporto Salerno, Costa d’Amalfi e del Cilento, legate alla soppressione di alcuni voli.
In una nota il sindacato sottolinea che “il progetto di crescita infrastrutturale dell’aeroporto sta seguendo puntualmente il cronoprogramma stabilito. Gli eventuali aggiustamenti apportati al programma operativo sono stati effettuati esclusivamente per garantire la sicurezza e il completamento efficiente delle opere infrastrutturali. Questo approccio, già adottato lo scorso inverno quando si parlò in modo errato di una possibile chiusura della struttura, rappresenta un ridimensionamento fisiologico che non interferirà, in alcun modo, con la continuità e il percorso di crescita dell’aeroporto.
Lo ha ribadito a Radio Alfa Gianluca Petrone, Responsabile Dipartimento trasporto aereo Filt Cgil Salerno.
Ascolta
petrone su aeroporto
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.