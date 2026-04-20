Aeroporto di Salerno più attrattivo, la Regione lavora per eliminare la tassa d’imbarco. Il punto con Il Mattino di Salerno

20/04/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

Rendere l’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi e del Cilento più attrattivo alle compagnie aeree eliminando l’addizionale comunale.

La Regione Campania se ne sta occupando attraverso la discussione di una proposta per eliminare la tassa d’imbarco a partire già da quest’anno, utilizzando un “tesoretto” derivante dalla gestione aeroportuale, in modo da ridurre i costi alle compagnie aeree e favorire il rilancio dello scalo salernitano. L’obiettivo è incentivare nuove rotte e abbassare i prezzi dei biglietti. 

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Nei giorni scorsi, della proposta si è discusso in un incontro tra la società di gestione Gesac, il presidente della Regione, Roberto Fico, il vice Mario Casillo e l’assessore al Turismo, Enzo Maraio. Ne abbiamo parlato questa mattina in diretta nel collegamento con Il Mattino di Salerno, insieme alla collega Brigida Vicinanza.
Ascolta
Brigida Vicinanza su tassa imbarco aeroporto
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento