Aeroporto di Salerno più attrattivo, la Regione lavora per eliminare la tassa d’imbarco. Il punto con Il Mattino di Salerno

Rendere l’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi e del Cilento più attrattivo alle compagnie aeree eliminando l’addizionale comunale.
La Regione Campania se ne sta occupando attraverso la discussione di una proposta per eliminare la tassa d’imbarco a partire già da quest’anno, utilizzando un “tesoretto” derivante dalla gestione aeroportuale, in modo da ridurre i costi alle compagnie aeree e favorire il rilancio dello scalo salernitano. L’obiettivo è incentivare nuove rotte e abbassare i prezzi dei biglietti.
Nei giorni scorsi, della proposta si è discusso in un incontro tra la società di gestione Gesac, il presidente della Regione, Roberto Fico, il vice Mario Casillo e l’assessore al Turismo, Enzo Maraio. Ne abbiamo parlato questa mattina in diretta nel collegamento con Il Mattino di Salerno, insieme alla collega Brigida Vicinanza.
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Brigida Vicinanza su tassa imbarco aeroporto
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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