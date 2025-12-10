Aeroporto di Salerno: nuove rotte cancellate, a Radio Alfa il commento di Ilardi (Federalberghi).
Ancora problemi per l’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento dopo l’ufficialità che non sono più prenotabili i voli British Airways per London Gatwick. Nonostante i dati positivi degli ultimi mesi, la compagnia aerea Easyjet ha annunciato la decisione di cancellare anche il collegamento con Milano Malpensa a partire dal 1 aprile 2026.
Molto preoccupato per quanto sta accadendo il presidente di Federalberghi Salerno, Antonio Ilardi. Ecco il suo commento in diretta
Ilardi su aeroporto
