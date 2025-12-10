Aeroporto di Salerno: nuove rotte cancellate, a Radio Alfa il commento di Ilardi (Federalberghi)

10/12/2025 Attualità, Economia, Primo Piano Nessun commento
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Aeroporto di Salerno: nuove rotte cancellate, a Radio Alfa il commento di Ilardi (Federalberghi).

Ancora problemi per l’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento dopo l’ufficialità che non sono più prenotabili i voli British Airways per London Gatwick. Nonostante i dati positivi degli ultimi mesi, la compagnia aerea Easyjet ha annunciato la decisione di cancellare anche il collegamento con Milano Malpensa a partire dal 1 aprile 2026. 

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Molto preoccupato per quanto sta accadendo il presidente di Federalberghi Salerno, Antonio Ilardi. Ecco il suo commento in diretta
Ascolta
Ilardi su aeroporto
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

Lascia un Commento