Aeroporto di Salerno, dopo l’inaugurazione del nuovo terminal il dibattito si anima sul futuro dello scalo. Il punto con Il Mattino

16/07/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

L’inaugurazione del nuovo terminal all’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi e del Cilento ha acceso il dibattito e l’attenzione sulle importanti prospettive che lo sviluppo dello scalo fa intravedere per il prossimo futuro. 

Tra i vari interventi quello dell’imprenditore Agostino Gallozzi, presidente di Marina d’Arechi, che al Mattino ha sottolineato come la logistica è alla base della mobilità competitiva di uomini e cose. Insomma l’aeroporto è una grande opportunità per i territori. Questa mattina, ne abbiamo parlato con il collega del Mattino di Salerno, Nico Casale. 

Banca Magna Grecia Polizza Infortuni Protetti

Ascolta
Nico Casale sul dibattito intorno all’aeroporto
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento