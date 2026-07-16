Aeroporto di Salerno, dopo l’inaugurazione del nuovo terminal il dibattito si anima sul futuro dello scalo. Il punto con Il Mattino

L’inaugurazione del nuovo terminal all’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi e del Cilento ha acceso il dibattito e l’attenzione sulle importanti prospettive che lo sviluppo dello scalo fa intravedere per il prossimo futuro.
Tra i vari interventi quello dell’imprenditore Agostino Gallozzi, presidente di Marina d’Arechi, che al Mattino ha sottolineato come la logistica è alla base della mobilità competitiva di uomini e cose. Insomma l’aeroporto è una grande opportunità per i territori. Questa mattina, ne abbiamo parlato con il collega del Mattino di Salerno, Nico Casale.
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Nico Casale sul dibattito intorno all’aeroporto
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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