Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento, buona la risposta ai nuovi voli ma carenze nelle infrastrutture esterne. Il punto

Il dibattito è tornato ad accendersi sull’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi e del Cilento in questi giorni in cui lo scalo di Napoli-Capodichino è chiuso per lavori e molti voli sono indirizzati a Salerno.
Lo scalo salernitano ha superato il test riuscendo a rispondere bene alle nuove esigenze. Ma è stata posta una questione: l’aeroporto cresce più del territorio, nel senso che mancano ancora le infrastrutture esterne di sostegno all’aumento del traffico di passeggeri. Abbiamo fatto una riflessione, questa mattina, con il collega Andrea Pellegrino, direttore del quotidiano L’Ora della Sera.
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Andrea Pellegrino su aeroporto Salerno
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