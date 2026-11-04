Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento, buona la risposta ai nuovi voli ma carenze nelle infrastrutture esterne. Il punto

04/11/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Il dibattito è tornato ad accendersi sull’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi e del Cilento in questi giorni in cui lo scalo di Napoli-Capodichino è chiuso per lavori e molti voli sono indirizzati a Salerno. 

Lo scalo salernitano ha superato il test riuscendo a rispondere bene alle nuove esigenze. Ma è stata posta una questione: l’aeroporto cresce più del territorio, nel senso che mancano ancora le infrastrutture esterne di sostegno all’aumento del traffico di passeggeri. Abbiamo fatto una riflessione, questa mattina, con il collega Andrea Pellegrino, direttore del quotidiano L’Ora della Sera.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

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Andrea Pellegrino su aeroporto Salerno
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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