Aeroitalia inaugura la nuova base operativa all’Aeroporto “Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento”

È stata inaugurata ufficialmente la nuova base operativa di Aeroitalia presso l’Aeroporto “Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento”, nuovo punto strategico per i collegamenti della Campania e del territorio cilentano.
La giornata inaugurale si è aperta con il primo volo diretto Salerno-Milano Malpensa. Al rientro del velivolo nello scalo salernitano si è svolta la cerimonia ufficiale con il tradizionale taglio del nastro, simbolo dell’avvio delle nuove rotte della compagnia. Successivamente, in occasione della partenza del volo per Torino, i passeggeri sono stati accolti al gate con gadget personalizzati dedicati al volo inaugurale.
L’attivazione della nuova base comporta il posizionamento stabile di un aeromobile e l’avvio di 19 frequenze settimanali verso alcune delle principali città italiane, tra cui Milano Malpensa, Torino, Genova e Trieste. Dopo i collegamenti inaugurali per Milano e Torino, da domani partiranno anche i voli per Genova e Trieste.
Da luglio ad agosto saranno inoltre attive quattro nuove rotte internazionali leisure con collegamenti diretti verso Ibiza, Palma di Maiorca, Mykonos e Santorini. L’iniziativa conferma la volontà di Aeroitalia di investire sullo sviluppo dello scalo salernitano, ampliandone l’offerta e rafforzando l’attrattività turistica del territorio.
Per dettagli su rotte, orari e prenotazioni è possibile consultare il sito ufficiale www.aeroitalia.com.
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