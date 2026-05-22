Aeroitalia inaugura la nuova base operativa all’Aeroporto “Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento”

22/05/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

È stata inaugurata ufficialmente la nuova base operativa di Aeroitalia presso l’Aeroporto “Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento”, nuovo punto strategico per i collegamenti della Campania e del territorio cilentano.

La giornata inaugurale si è aperta con il primo volo diretto Salerno-Milano Malpensa. Al rientro del velivolo nello scalo salernitano si è svolta la cerimonia ufficiale con il tradizionale taglio del nastro, simbolo dell’avvio delle nuove rotte della compagnia. Successivamente, in occasione della partenza del volo per Torino, i passeggeri sono stati accolti al gate con gadget personalizzati dedicati al volo inaugurale.

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L’attivazione della nuova base comporta il posizionamento stabile di un aeromobile e l’avvio di 19 frequenze settimanali verso alcune delle principali città italiane, tra cui Milano Malpensa, Torino, Genova e Trieste. Dopo i collegamenti inaugurali per Milano e Torino, da domani partiranno anche i voli per Genova e Trieste.

Da luglio ad agosto saranno inoltre attive quattro nuove rotte internazionali leisure con collegamenti diretti verso Ibiza, Palma di Maiorca, Mykonos e Santorini. L’iniziativa conferma la volontà di Aeroitalia di investire sullo sviluppo dello scalo salernitano, ampliandone l’offerta e rafforzando l’attrattività turistica del territorio.

Per dettagli su rotte, orari e prenotazioni è possibile consultare il sito ufficiale www.aeroitalia.com.

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AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

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