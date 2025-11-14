Gli adolescenti campani leggono poco o per niente. Una riflessione con la professore Di Gennaro (Unisa)

In Campania meno della metà degli adolescenti legge libri al di fuori di quelli scolastici (il 46,4% rispetto alla media italiana del 53,8%), solo il 37,4% ha visitato mostre o musei, contro la media nazionale del 50,1%, il 32,3% siti archeologici (contro il 40,2% della media nazionale). Il 28,8% è andato a teatro e il 35,6% a un concerto, rispetto al 33,2% e al 33,3% del dato nazionale. Ben un adolescente su tre (il 33,5%) non fa alcun tipo di attività fisica, un dato peggiore della media nazionale (che è del 18,1%).
Sono alcuni dei dati contenuti nella 16esima edizione dell’Atlante dell’infanzia a rischio in Italia, dal titolo “Senza filtri”, diffuso oggi – a pochi giorni dalla Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza – da Save the Children, l’organizzazione che da oltre cento anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro.
Sull’importanza della lettura ci siamo soffermati con la professoressa Diana Di Gennaro, ordinaria di Pedagogia Speciale del Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione di Unisa
Ascolta
adolescenti non leggono
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.