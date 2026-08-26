“Adesso, Odesa”, l’ing. Mariano Alliegro di Padula, in diretta da Odessa per Radio Alfa

“Adesso, Odesa”, volontari dal salernitano in Ucraina per invocare la pace.
Da ieri, 25 e fino a venerdì 28 agosto 2026, il MEAN (Movimento Europeo di Azione Nonviolenta, una rete di 35 associazioni) è in Ucraina a Odesa con “Adesso, Odesa”, una nuova iniziativa di mobilitazione civile europea nel cuore dell’Ucraina colpita dall’invasione russa. La missione sarà anche un nuovo passo nella proposta che il MEAN porta avanti da anni per l’istituzione dei Corpi Civili di Pace Europei (CCPE), riprendendo l’intuizione lanciata da Alexander Langer e trasformandola in uno strumento concreto della politica europea di pace. L’Europa ha bisogno, accanto alla diplomazia e agli strumenti di difesa e sicurezza, di una capacità civile permanente di intervento nelle aree di crisi: donne e uomini adeguatamente formati per lavorare sul terreno nella prevenzione dei conflitti, nella mediazione, nella tutela dei diritti umani, nella riconciliazione tra comunità e nella ricostruzione del tessuto civile e democratico. Andiamo a Odessa per sostenere il processo di integrazione nell’Ue dell’Ucraina.
Tra i partecipanti a questa missione anche il sindaco di Casalbuono, Attilio Romano e l’ing. Mariano Alliegro, di Padula, con una delegazione salernitana di volontari dell’Ordine Francescano Secolare, tra i maggiori attivisti del Movimento europeo di azione nonviolenta (Mean). Abbiamo raggiunto al telefono l’ing. Mariano Alliegro ad Odessa
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Alliegro su viaggio in Ucraina
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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