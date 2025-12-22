Addobbi natalizi e alimenti tipici sequestrati nel Salernitano dai carabinieri del Nas

Articoli natalizi e alimenti tipici sono stati sequestrati dai carabinieri del Nas in due rivendite a Salerno e nella Valle dell’Irno. Sotto sequestro oltre 650 addobbi e decorazioni natalizie “non conformi”, tra cui personaggi del presepe e palline di Natale, tutti privi delle informazioni obbligatorie a tutela del consumatore. Particolare attenzione è stata posta anche sulla produzione e la vendita degli alimenti tipici delle festività natalizie, sottoponendo a sequestro sei quintali di prodotti.
I casi più rilevanti sono stati accertati nel Salernitano dove sono stati eseguiti i sequestri più ingenti di alimenti, tutti risultati privi delle indicazioni sulla tracciabilità.
Diverse diffide sono state notificate a titolari di pasticcerie nel Cilento, nell’Agro Nocerino-Sarnese, ad Avellino e anche nel Beneventano, dove sono state rilevate diverse criticità igienico-sanitarie. In totale sono state elevate sanzioni amministrative per un importo pari a 10.000 euro e segnalate alle autorità amministrative 11 persone.
