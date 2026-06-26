Addizionale Irpef in Campania, la Cisl ha raccolto già 47 mila firme per chiderne la riduzione. Il punto con Marilina Cortazzi

Una delegazione della Cisl è stata ricevuta in Regione Campania per consegnare al governatore Roberto Fico le prime 47mila firme raccolte nell’ambito di una mobilitazione per chiedere una riduzione dell’addizionale regionale Irpef.
Il sindacato chiede di abbassare l’addizionale perché la Campania ha l’aliquota più alta in questo momento. Questa azione riguarda innanzitutto i redditi bassi. In particolare, la Cisl chiede l’azzeramento dell’aliquota per i redditi fino a 15mila euro, riduzione del 50% per i redditi tra 15mila e 28mila euro, riduzione del 20% per i redditi tra 28mila e 50mila euro.
La riduzione costerebbe 150 milioni di euro, mentre i soldi si possono ritrovare all’interno dei bilanci della Regione con una revisione della spesa e provando anche a recuperare quelle risorse attraverso la lotta all’evasione fiscale, visto che oggi sono mancate entrate. La petizione si può ancora sottoscrivere sul sito internet della Cisl. Questa mattina abbiamo fatto il punto con la segretaria generale della Cisl di Salerno, Marilina Cortazzi.
Ascolta
Marilina Cortazzi su riduzione addizionale regionale irpef
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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