Addio al prof Nicola Oddati, presidente dell’associazione Museo dello Sbarco e Salerno Capitale

La città di Salerno piange la scomparsa del professor Nicola Oddati, presidente e socio fondatore dell’associazione Museo dello Sbarco e Salerno Capitale.
Negli ultimi mesi si era battuto molto affinché il Museo non rischiasse di essere chiuso e trasferito altrove.
Avrebbe compiuto 79 anni il prossimo 22 novembre.
Si susseguono i messaggi di cordoglio.
Antonio Ilardi, presidente di Federalberghi Salerno: “la sua passione per la storia cittadina, la sua tenacia nel preservare e valorizzare la nostra memoria collettiva, la sua signorilità nella cura dei rapporti personali, costituiscono una eredità preziosa per l’intera comunità. Ci auguriamo che Salerno voglia riservargli, almeno post mortem, gli onori e i sostegni che in vita non tributò alla sua creatura prediletta: il Museo dello Sbarco e Salerno Capitale, brillante intuizione culturale e di sviluppo turistico”
Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli: La Civica Amministrazione partecipa al cordoglio di familiari ed amici per la scomparsa del prof. Nicola Oddati. Esprimiamo gratitudine per la sua molteplice opera di studio, esposizione, conoscenza e divulgazione storica riguardo a Salerno Capitale ed alle vicende più importanti della II Guerra Mondiale che interessarono la nostra terra. Un lascito prezioso per la nostra comunità.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.