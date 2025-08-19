Addio al passaggio a livello di via Irno, Loffredo annuncia l’imminente avvio dei lavori

È stata approvata la variante al progetto definitivo per la soppressione del passaggio a livello di via Irno, al chilometro 1+799 della linea Salerno–Mercato San Severino.
La delibera n. 101 del 5 agosto, adottata da RFI attraverso Infrarail, ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera e avviato la procedura espropriativa.Le modifiche al progetto originario hanno riguardato soprattutto l’organizzazione dei parcheggi, per garantire che i residenti della zona, particolarmente popolata, non perdano spazi di sosta. L’intervento, atteso da tempo, punta a eliminare uno dei passaggi a livello più problematici della città.
Ne abbiamo parlato con l’assessore ai Lavori Pubblici, Dario Loffredo.
Ascolta
Loffredo su passaggio a livello
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.