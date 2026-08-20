Addio a Michele Pinto, già senatore e ministro. Era nato a Teggiano

Lutto nel mondo della politica salernitana. E’ scomparso, all’età di 95 anni, il senatore Michele Pinto, avvocato penalista e parlamentare prima della Democrazia Cristiana, poi del Partito Popolare Italiano.
Era nato a Teggiano nel 1931. E’ deceduto nella notte nella sua abitazione delle vacanze a Sangineto, in provincia di Cosenza.
Era stato consigliere comunale a Salerno, consigliere provinciale, consigliere regionale e assessore. Nel 1983 fu eletto al Senato dove rimase fino al 2001, ricoprendo diversi incarichi tra cui quelli di presidente della Commissione Giustizia, vicepresidente del Senato e ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali nel primo Governo Prodi dal 18 maggio 1996 al 21 ottobre 1998. In quel periodo fu anche consigliere comunale a Teggiano per cinque anni.
Da presidente della Commissione Giustizia fu promotore e primo firmatario della Legge Pinto sull’equa riparazione per il danno subìto per l’irragionevole durata di un processo. In base alla legge Pinto, qualora il procedimento superi una durata di tempo ragionevole, si ha diritto a una somma di denaro per ogni anno di eccessiva durata del processo.
Fu insignito del titolo di Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana
I funerali di Michele Pinto si terranno domani, 21 agosto, alle ore 16:30, nella Chiesa del Sacro Cuore a Salerno.
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