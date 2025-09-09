Addio a Francesco Sisinni, si impegnò nel rilancio della Certosa di San Lorenzo a Padula

È morto ieri, all’età di 91 anni, a Maratea, Francesco Sisinni, figura cardine della Pubblica Amministrazione italiana del secondo Novecento, protagonista della costruzione e del consolidamento delle politiche culturali e ambientali dell’Italia, impegnandosi nella tutela e valorizzazione del patrimonio artistico.
Sisinni intraprese giovanissimo la carriera statale, classificandosi primo al concorso direttivo del Ministero della Pubblica Istruzione. Dopo la laurea con lode in Studi Europei, passò al Ministero degli Affari Esteri dove svolse incarichi culturali in Italia e all’estero, compreso il ruolo di consulente del ministro Aldo Moro. La svolta decisiva arrivò nel 1974, quando fu tra i protagonisti della nascita del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, voluto da Giovanni Spadolini. Da allora, Francesco Sisinni ne fu uno dei pilastri: primo segretario generale del Consiglio Nazionale e, per oltre vent’anni, direttore generale per le Antichità, portò avanti una visione di tutela dinamica, capace di coniugare ricerca, restauro, divulgazione e formazione.
Emblematico del suo impegno fu il rilancio della Certosa di San Lorenzo a Padula dopo il terremoto dell’Irpinia del 1980.
Grazie a un efficace lavoro di squadra con la Soprintendenza di Salerno e Avellino e sotto l’impulso della direttrice Vega De Martino, il complesso certosino divenne polo di convegni, mostre internazionali e corsi di restauro.
Celebre, in quegli anni, la mostra dedicata al “Ciborio bronzeo” disegnato da Michelangelo. Nel corso della sua carriera, Sisinni assunse anche altri incarichi di rilievo: fu direttore generale per la Difesa del Suolo e membro della Commissione Tecnico-Scientifica per l’Ambiente presso il Ministero dei Lavori Pubblici, sempre con un’attenzione profonda al paesaggio, alla sua protezione e valorizzazione.
