Addio a Bruno Ravera, per tanti anni presidente Ordine Medici di Salerno

Si è spento ieri a Salerno Bruno Ravera, medico cardiologo, per tanti anni presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Salerno, di cui era presidente emerito.
Era stato anche sindaco di Salerno tra il 1978 e il 1979.
Aveva 96 anni.
Grazie a lui venne istituita la Facoltà di Medicina all’Università di Salerno. I funerali saranno celebrati domani 5 Luglio, alle ore 10, nella chiesa del Sacro Cuore a Salerno.
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