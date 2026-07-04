Addio a Bruno Ravera, per tanti anni presidente Ordine Medici di Salerno

04/07/2026 Attualità, Cronaca Nessun commento
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Si è spento ieri a Salerno Bruno Ravera, medico cardiologo, per tanti anni presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Salerno, di cui era presidente emerito.

Era stato anche sindaco di Salerno tra il 1978 e il 1979.

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Aveva 96 anni.

Grazie a lui venne istituita la Facoltà di Medicina all’Università di Salerno. I funerali saranno celebrati domani 5 Luglio, alle ore 10, nella chiesa del Sacro Cuore a Salerno.

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AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

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