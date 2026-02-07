Ad Atena Lucana la Winter School con l’Università Federico II di Napoli sul tema dell’impresa culturale

“Fare impresa. Fare comunità. Approcci e strumenti” è il tema della Winter School 2026 organizzata dal Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II di Napoli, fino a domani, 8 febbraio, nell’ambito del Progetto “Archivio Atena” del Comune di Atena Lucana.
Le attività si svolgono nel centro storico di Atena Lucana, presso l’edificio della Schifa. Le attività sono a numero chiuso con l’ammissione di 20 partecipanti.
L’obiettivo è promuovere un’esperienza di formazione teorica e pratica sul tema dell’impresa culturale fondata sui valori e sulle risorse territoriali. Il programma combina moduli metodologici e operativi, proponendo esplorazioni del territorio, confronti con casi di studio e laboratori di co-progettazione guidati da docenti ed esperti.
Ne abbiamo parlato con la prof.ssa Maria Cerreta dell’Università Federico II di Napoli, al coordinamento scientifico della Winter School
