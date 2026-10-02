Ad Agropoli l’Oktoberfest Cilento fino all’11 ottobre. I dettagli e l’intervista

02/10/2026 Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Ad Agropoli la seconda edizione dell’Oktoberfest Cilento, da oggi venerdì 2 a domenica 11 ottobre nell’area mercatale di Agropoli Sud, sotto una tensostruttura da 1500 posti.

Ingresso e parcheggio sono gratuiti. Apertura dalle ore 19.00. Sabato e domenica è prevista anche l’apertura a pranzo, alle 12.00.

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L’inaugurazione oggi, venerdì 2 ottobre, alle 18.30, con la cerimonia della spillatura della botte, che richiama la tradizione dell’Oktoberfest di Monaco di Baviera.

Ogni sera in programma i concerti dalle 20.30, con tribute band e gruppi dal vivo. Dalle 23.00 dj set.

Ne abbiamo parlato con uno dei promotori, Rodolfo Sodano, e con uno dei partner Donato Alonzo

Ascolta
Sodano e Alonzo su Oktoberfest Cilento
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Antonella D'Alto

Laureata in scienze della comunicazione, ho iniziato nel 2006 la mia esperienza professionale nel mondo del giornalismo proprio a Radio Alfa. La radio è stata sempre la mia seconda casa. Nel corso degli anni ho scritto anche per giornali e quotidiani e da tempo faccio parte anche della redazione di una tv locale. Giornalista professionista, vivo il mio lavoro come una passione. Mi piace leggere, guardare film e andare al mare.

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