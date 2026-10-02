Ad Agropoli l’Oktoberfest Cilento fino all’11 ottobre. I dettagli e l’intervista

Ad Agropoli la seconda edizione dell’Oktoberfest Cilento, da oggi venerdì 2 a domenica 11 ottobre nell’area mercatale di Agropoli Sud, sotto una tensostruttura da 1500 posti.
Ingresso e parcheggio sono gratuiti. Apertura dalle ore 19.00. Sabato e domenica è prevista anche l’apertura a pranzo, alle 12.00.
L’inaugurazione oggi, venerdì 2 ottobre, alle 18.30, con la cerimonia della spillatura della botte, che richiama la tradizione dell’Oktoberfest di Monaco di Baviera.
Ogni sera in programma i concerti dalle 20.30, con tribute band e gruppi dal vivo. Dalle 23.00 dj set.
Ne abbiamo parlato con uno dei promotori, Rodolfo Sodano, e con uno dei partner Donato Alonzo
Ascolta
Sodano e Alonzo su Oktoberfest Cilento
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