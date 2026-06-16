Ad Acciaroli una maxi scultura di sabbia per sensibilizzare sulla tutela delle tartarughe marine

16/06/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia
Una gigantesca quanto suggestiva scultura di sabbia dedicata alle tartarughe marine ha preso forma sulla spiaggia di Acciaroli, nel comune di Pollica, realizzata dagli artisti spagnoli di Arenas Posibles e inaugurata in occasione della Giornata Mondiale delle Tartarughe Marine, che si celebra oggi.
Attraverso il linguaggio della Sand Art, la scultura richiama l’attenzione sulla necessità di proteggere la specie Caretta caretta, sempre più presente sulle coste italiane. Secondo i dati disponibili, nel 2025 sono stati censiti oltre 700 nidi in Italia, di cui 114 in Campania, mentre nella nuova stagione sono già stati individuati tre siti di nidificazione nella regione. Un fenomeno che gli studiosi collegano ai cambiamenti climatici e al progressivo riscaldamento delle acque.
L’iniziativa segna l’avvio del TartaBeach Tour 2026, promosso da Legambiente e Mareblu nell’ambito del progetto Life Turtlenest, coordinato da Legambiente con la direzione scientifica della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli e cofinanziato dall’Unione Europea. Il progetto punta inoltre a richiamare l’attenzione sulle minacce che gravano sulle tartarughe marine, tra cui l’utilizzo di mezzi meccanici sulle spiagge e l’inquinamento luminoso.
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AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

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