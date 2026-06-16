Ad Acciaroli una maxi scultura di sabbia per sensibilizzare sulla tutela delle tartarughe marine

Una gigantesca quanto suggestiva scultura di sabbia dedicata alle tartarughe marine ha preso forma sulla spiaggia di Acciaroli, nel comune di Pollica, realizzata dagli artisti spagnoli di Arenas Posibles e inaugurata in occasione della Giornata Mondiale delle Tartarughe Marine, che si celebra oggi.
Attraverso il linguaggio della Sand Art, la scultura richiama l’attenzione sulla necessità di proteggere la specie Caretta caretta, sempre più presente sulle coste italiane. Secondo i dati disponibili, nel 2025 sono stati censiti oltre 700 nidi in Italia, di cui 114 in Campania, mentre nella nuova stagione sono già stati individuati tre siti di nidificazione nella regione. Un fenomeno che gli studiosi collegano ai cambiamenti climatici e al progressivo riscaldamento delle acque.
L’iniziativa segna l’avvio del TartaBeach Tour 2026, promosso da Legambiente e Mareblu nell’ambito del progetto Life Turtlenest, coordinato da Legambiente con la direzione scientifica della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli e cofinanziato dall’Unione Europea. Il progetto punta inoltre a richiamare l’attenzione sulle minacce che gravano sulle tartarughe marine, tra cui l’utilizzo di mezzi meccanici sulle spiagge e l’inquinamento luminoso.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.