Acqua, nessuna carenza nei 52 comuni gestiti da Consac. Si sono ridotti gli sprechi grazie agli interventi sulle reti. Il punto con Gennaio Maione

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha definito un piano strategico di portata nazionale per fronteggiare la crisi idrica. Con uno stanziamento di 742 milioni di euro, la regione Campania ottiene la cifra più consistente tra tutti i territori italiani, finalizzata a sostenere 41 interventi infrastrutturali di primaria importanza.
L’obiettivo delle opere è duplice: incrementare la resilienza delle condotte e ridurre le perdite, garantendo al contempo una gestione più efficiente delle risorse e un costante monitoraggio della sicurezza degli impianti.
Grazie agli interventi di ammodernamento delle reti idriche già eseguiti negli ultimi mesi si sono ridotti drasticamente gli sprechi. E’ quanto ha sottolineato, questa mattina, intervenendo in diretta a Radio Alfa, Gennaro Maione, presidente di Consac, società che ha la gestione idrica integrata di 52 comuni a sud della provincia di Salerno. Maione ha detto che al momento le riserve idriche sono sufficienti per poter stare tranquilli.
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Gennaro Maione su riserve idriche
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