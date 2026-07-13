Acqua, nessuna carenza nei 52 comuni gestiti da Consac. Si sono ridotti gli sprechi grazie agli interventi sulle reti. Il punto con Gennaio Maione

13/07/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha definito un piano strategico di portata nazionale per fronteggiare la crisi idrica. Con uno stanziamento di 742 milioni di euro, la regione Campania ottiene la cifra più consistente tra tutti i territori italiani, finalizzata a sostenere 41 interventi infrastrutturali di primaria importanza.

L’obiettivo delle opere è duplice: incrementare la resilienza delle condotte e ridurre le perdite, garantendo al contempo una gestione più efficiente delle risorse e un costante monitoraggio della sicurezza degli impianti.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Grazie agli interventi di ammodernamento delle reti idriche già eseguiti negli ultimi mesi si sono ridotti drasticamente gli sprechi. E’ quanto ha sottolineato, questa mattina, intervenendo in diretta a Radio Alfa, Gennaro Maione, presidente di Consac, società che ha la gestione idrica integrata di 52 comuni a sud della provincia di Salerno. Maione ha detto che al momento le riserve idriche sono sufficienti per poter stare tranquilli.

Ascolta
Gennaro Maione su riserve idriche
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento