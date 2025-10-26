Le Acli a New York per dare assistenza sociale e fiscale agli emigrati. Il racconto del dir. Stefano Marruso

Sono presenti anche negli Stati Uniti, sin dagli anni ’80, le ACLI, Associazioni Cattoliche lavoratori italiani. C’è una sede anche a New York che offre assistenza in materia di sicurezza sociale, tasse, lavoro e immigrazione, oltre a servizi come traduzioni e consulenza per la cittadinanza italiana.
A New York, con la carica di Direttore Nazionale del Patronato ACLI USA c’è l’architetto di origini salernitane, Stefano Marruso, che è nostro ospite in questa puntata dei “Salernitani nel mondo”, di domenica 26 ottobre 2025.
Genitori originari di Castel San Lorenzo, Stefano è giunto a New York nel 2021 dopo aver iniziato il suo percorso nelle Acli nel 2018. Ha lavorato nelle sedi di Milano, Londra e Lugano. Ha avuto una esperienza lavorativa anche in Cina.
In questa puntata ci ha parlato delle importanti attività sociali delle ACLI a favore degli emigrati italiani negli USA raccontandoci anche delle storie e biografie di emigrazione che fanno parte di una Biblioteca audiovisiva allestita dalle ACLI negli Stati Uniti.
Ascolta
Stefano Marruso da New York
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.