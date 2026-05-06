Acerno, una galleria fotografica storica a Tramafiume

Prosegue il percorso di valorizzazione dell’area di Tramafiume ad Acerno, oggetto negli ultimi tempi di interventi di riqualificazione e miglioramento dell’accessibilità.
Tra le novità, l’installazione di pannelli informativi che raccontano la storia del territorio attraverso immagini di grande valore culturale. Tra queste, fotografie della Seconda Guerra Mondiale che documentano i bombardamenti sul ponte Tramafiume e sulla chiesa di Santa Maria degli Angeli. Presenti anche immagini legate alla storia delle risorse idriche locali, come l’inaugurazione dell’acquedotto di Acerno e la sorgente Tannera.
I pannelli, dotati di QR code, permettono di accedere a ulteriori contenuti di approfondimento. L’iniziativa rappresenta un’occasione per riflettere sulla memoria storica e valorizzare il patrimonio locale.
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