Acerno, presentata la quarta edizione di “Picentini itinerari comuni”. Le interviste

Presentata oggi ad Acerno la quarta edizione di “Picentini itinerari comuni”, progetto di promozione e valorizzazione del territorio finanziato dalla Regione Campania. Questa nuova edizione prevede sedici eventi da ottobre fino a giugno.
Sono state illustrate la nuova architettura della partnership e le linee strategiche del brand “PIC”, che accompagnerà le azioni di promozione turistica integrata dei Comuni aderenti. Alla rete partecipano i Comuni di Montecorvino Rovella, ente capofila, Acerno, Olevano sul Tusciano e Montella: l‘ingresso del Comune irpino è la principale novità di quest’anno in quanto è la prima volta che il progetto si estende al versante avellinese dei Monti Picentini. La nuova edizione vedrà anche la partecipazione di Cna di numerose altre realtà del terzo settore che realizzeranno alcune iniziative mirate.
Alessandro mazzaro ha raccolto i commenti del Sindaco di Montecorvino Rovella, Martino D’Onofrio e del Sindaco di Acerno, Massimiliano Cuomo.
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D’Onofrio e Cuomo su Picentini itinerari comuni
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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