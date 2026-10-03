Acerno, presentata la quarta edizione di “Picentini itinerari comuni”. Le interviste

03/10/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Presentata oggi ad Acerno la quarta edizione di “Picentini itinerari comuni”, progetto di promozione e valorizzazione del territorio finanziato dalla Regione Campania. Questa nuova edizione prevede sedici eventi da ottobre fino a giugno.

Sono state illustrate la nuova architettura della partnership e le linee strategiche del brand “PIC”, che accompagnerà le azioni di promozione turistica integrata dei Comuni aderenti. Alla rete partecipano i Comuni di Montecorvino Rovella, ente capofila, Acerno,  Olevano sul Tusciano e Montella: l‘ingresso del Comune irpino è la principale novità di quest’anno in quanto è la prima volta che il progetto si estende al versante avellinese dei Monti Picentini. La nuova edizione vedrà anche la partecipazione di Cna di numerose altre realtà del terzo settore che realizzeranno alcune iniziative mirate.

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Alessandro mazzaro ha raccolto i commenti del Sindaco di Montecorvino Rovella, Martino D’Onofrio e del Sindaco di Acerno, Massimiliano Cuomo. 

Ascolta
D’Onofrio e Cuomo su Picentini itinerari comuni
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Antonella D'Alto

Laureata in scienze della comunicazione, ho iniziato nel 2006 la mia esperienza professionale nel mondo del giornalismo proprio a Radio Alfa. La radio è stata sempre la mia seconda casa. Nel corso degli anni ho scritto anche per giornali e quotidiani e da tempo faccio parte anche della redazione di una tv locale. Giornalista professionista, vivo il mio lavoro come una passione. Mi piace leggere, guardare film e andare al mare.

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